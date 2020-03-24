Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansta bir araya geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansta bir araya geldi
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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