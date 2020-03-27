Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla toplantı yaptı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krona virüs tedbirleri kapsamında toplantılarını video konferansla yapmaya devam ediyor.
Çalışmalarını İstanbul Huber Köşkü'nde yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferansla bir toplantı gerçekleştirdi.
Huber Köşkü'nde video konferansla gerçekleşen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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