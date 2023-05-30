Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son Kabine toplantısını yapacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son Kabine toplantısını yapacak

30.05.2023 21:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından yarın saat 15.30'da kabineyi toplayacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son kez bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.30'da kabineyi toplayacak. Mevcut bakanlar, yeni kabine önce son kez toplantıda yer alacak.

SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA YENİ KABİNE BELLİ OLACAK

14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM'de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.

"YSK'NIN AÇIKLAMASINDAN SONRA KABİNE TAKVİMİ İŞLEYECEK"

Öte yandan MYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni kabinenin açıklanması ile ilgili şunları söyledi: "YSK milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve hem de tören yapılacak. Pekçok devlet başkanı gelmek istiyor. Süreç devam ediyor. Tebrikat süreci devam ediyor. Geniş bir katılımla o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son Kabine toplantısını yapacak - Son Dakika
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