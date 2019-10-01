Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinede revizyonu yok"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinede revizyonu yok"ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin yeni yasama yılı resepsiyonunda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinede revizyonu yok"
ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin yeni yasama yılı resepsiyonunda konuştu.
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