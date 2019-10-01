Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinede revizyonu yok"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinede revizyonu yok"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinede revizyonu yok"ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin yeni yasama yılı resepsiyonunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinede revizyonu yok"

ANKARACumhurbaşkanı Erdoğan, meclisin yeni yasama yılı resepsiyonunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabinede revizyonu yok

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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