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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır" -"Milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı" -"Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır"

-"Milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı"

-"Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi. Yüzde 49,5 oy oranı ile tercihin AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı"

-"Azmiyle, emeğiyle, dualarıyla yanımızda bulunan Sivaslı kardeşlerimize hizmet dönemidir. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarından gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum"


SİVAS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatının yemeğinde konuşuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:55 Kaynak: İHA
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