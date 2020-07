Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabinenin 2 yıllını değerlendirdi (3) - Son Dakika

'KANAL İSTANBUL DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, İstanbul Havalimanı'nın 225 bin kişilik istihdam ve 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş hattıyla, açılır açılmaz ülkenin gurur abidelerinden biri haline geldiğini söyledi. Havalimanında, salgın dönemine rağmen açıldığı günden bugüne kadar iç ve dış hatlarda toplam 65 milyon yolcu trafiği gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erdoğan, Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını da bitirdiklerini bildirdi. Erdoğan, "Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla sürdürülüyor. İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak, tüm dünyanın dikkatini çekecek. Her yönüyle Kanal İstanbul, Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak, nasıl havalimanımız sadece ülkemizin gündeminde değil, dünyanın gündeminde de yerini aldıysa o da yerini alacak" dedi. İstanbul Gayrettepe- Havalimanı Metro Projesi'nde tünellerin delme işleminin bittiğini kaydeden Erdoğan, uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak bu hatta 9 istasyon arasında önce tam otomatik, ardından sürücüsüz trenlerin saatte 120 kilometrelik hızla hizmet sunacağını söyledi.

'HEDEF 5 YILDA 5 BİN 500 KİLOMETRE HIZLI TREN HATTINA ULAŞMAK'

Son 2 yılda hizmete sundukları İstanbul- İzmir Otoyolu ile iki şehir arasındaki mesafeyi 3,5 saate indirdiklerine belirten Erdoğan, Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı- Kapıkule demir yolu hattının Çerkezköy- Kapıkule kesimiyle ilgili yapım sözleşmesinin imzalandığını belirtti. Proje tamamlandığında 229 kilometrelik uzunluğa sahip bu demir yolunda, saatte 200 kilometrelik hızla seyahat edilebileceğini söyleyen Erdoğan, yatırım tutarı 10,5 milyar lira olan projenin bitmesiyle, Halkalı- Kapıkule arası seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara- Eskişehir , Ankara- İstanbul, Ankara- Konya yüksek hızlı tren hatlarımıza, yolculuk süresini 2 saate düşürecek Ankara- Sivas hattını da ilave ediyoruz. Test sürüşleri devam eden bu hattın ilk kesimini yıl sonunda kadar milletimizin istifadesine sunmayı planlıyoruz. Ayrıca Ankara- İzmir yüksek hızlı tren hattı ile Konya- Karaman- Niğde , Mersin- Osmaniye- Gaziantep , Bursa- Bilecik hızlı tren hatları başta olmak üzere, halen inşası süren 3 bin 500 kilometrelik raylı sistem projemiz var. Hedefimiz 5 yıl içerisinde toplamda 5 bin 500 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattına ulaşmaktır" diye konuştu.

'REEL ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 134 ARTIRDIK'

Aile, çalışma ve sosyal hizmetlerin, son 2 yılda en çok icraatı gerçekleştirilen alanların başında geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarda kurumsal ve yapısal değişikliklere giderek, 2002 yılında 4 olan sosyal yardım programı sayısını 43'e çıkardıklarını kaydetti. Erdoğan, "İhtiyaç sahiplerine bütçeden ayrılan kaynağı da 2 milyar liradan 55 milyar liraya yükselttik. Son 18 yılda yaptığımız sosyal yardım tutarı toplam 356 milyar lirayı buldu. Salgın döneminde, sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlara 25,5 milyar lira nakit ödeme yaptık. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşımıza yaptığımız ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu" ifadelerini kullandı.

Son 2 yılda 1 milyon 650 bin iş yeri ve 10 milyon 680 bin sigortalı için 79,7 milyar lira tutarında destek verdiklerini ifade eden Erdoğan, "İşsizlik ödeneğinden son 2 yılda 1,8 milyon vatandaşımıza toplam 14,7 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Ortalama 1,6 milyon iş yeri için toplamda 19,7 milyar lira tutarında asgari ücret desteği verdik. Asgari ücrette 2018- 2020 yılları arasında yüzde 45 oranında artış sağladık. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2 bin 324 liraya biz çıkarttık. Reel asgari ücreti yüzde 134 artırmış olduk. Böylece, asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre sıralamasında, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında 13'üncü sıradan 8'inci sıraya yükseldik" diye konuştu.

'ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS İLKESİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddet konusunda ise "Şiddete karşı 'Sıfır tolerans' ilkesiyle çalışıyoruz. Artık 81 ilimizin tamamında var olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizde, son 2 yılda 303 bini kadın, 21 bini erkek, 35 bini çocuk olmak üzere toplam 360 bin kişiye hizmet verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında son 2 yılda 1 milyonun üzerinde kişiye eğitim ve seminerler verildi. Kadın Konukevi sayısını da 8'den 145'e çıkartarak, 320 bin 500 kişiye hizmet verebilir hale getirdik" açıklamasını yaptı.

'DEPREME KARŞI 58 İLDE 259 RİSKLİ ALAN BELİRLEDİK'

Çevre ve şehirciliğin her dönemde en çok hizmet gerçekleştirdikleri alanlardan biri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki yılda 23 millet bahçesini hizmetine sunduklarını, halen 72 ilde 208 millet bahçesi için yaklaşık 45 milyon metrekare alanda çalışmaları sürdürdüklerini, hedeflerinin 2023'e kadar tüm illerde en az bir millet bahçesi yaparak 81 milyon metrekareye ulaşmak olduğunu söyledi. Afet riski altındaki yapı ve alanların dönüşüm çalışmalarını hayati önemde gördüklerini aktaran Erdoğan, tehlike düzeyi yüksek alanlara öncelik vererek 58 ilde 259 adet riskli alan ile yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 61 ilde rezerv yapı alanları belirlediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Can güvenliği tehlikesi olduğunu belirlediğimiz 1 milyon 394 bin bağımsız birimde ikamet eden 5 milyon vatandaşımıza, dönüşüm çalışmaları için 14,7 milyar lira destek sağladık. Onun için vatandaşlarımıza diyorum ki, bizi zora sokmayın, gelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir yeri riskli alan olarak ilan ediyorsa bize yardımcı olun ve biz buralarda süratle inşaatlarımızı yapalım ve sizler de buralara yerleşme imkanını bulun. Ülkemiz genelinde 658 bin adet bağımsız bölüm, riskli yapı statüsünde şu anda yenileniyor" diye konuştu.

'HAYVANCILIK DESTEKLERİ YÜZDE 78 ARTTI'

Tarım ve ormancılıkta Türkiye 'yi kendi kendine yeterli olmanın ötesinde çok önemli bir ihracatçı haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 yılda toplam bitkisel üretimin 8 milyon ton ilave artışla 123 milyon tona yükseldiğini, başlattıkları proje ve uygulamalar sayesinde tarımsal hasılanın yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkarıldığını ifade etti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarımsal ihracatımızı son 2 yılda 1 milyar dolar ileriye taşıyarak 18 milyar dolara yükselttik. Çiftçimize verdiğimiz desteği son 2 yılda yüzde 52 artırarak 2018 yılında 14,5 milyar liraya, 2019 yılında 16,1 milyar liraya, 2020 yılında ise 22 milyar liraya çıkardık. Sözleşmeli tarımsal üretimde devrim niteliğinde bir proje olan Dijital Tarım Pazarı Projesi'ni hayata geçirdik. Coğrafi işaret tescili için başvuran 112 tarım ve gıda ürünümüzün daha belge almasını sağlayarak, bu kapsamdaki ürün sayımızı 387'ye ulaştırdık. Ekilmeyen hazine arazilerini üretime kazandırmak amacıyla, 24 ilimizde çiftçilerimize tohumun yüzde 75'ini hibe olarak verdik. Sertifikalı tohum üretimini yüzde 7 artırmak suretiyle 1 milyon 134 bin tona ulaştırdık. Milli ve yerli tohumculukta 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'ni başlattık. Hayvancılık desteklerini yüzde 78 artışla 3,7 milyar liradan 6,6 milyar liraya çıkardık. Son iki yılda bu amaçla 13 milyar lira destek ödemesi yaptık. Böylece, büyükbaş hayvan varlığını yüzde 4 artırarak 17,9 milyona, küçükbaş hayvan varlığını yüzde 5 artırarak 48,5 milyona yükselttik."

'EKONOMİMİZİ KÜRESEL TÜRBÜLANSLARA KARŞI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazine ve maliyenin son yıllarda Türkiye'nin en çok mücadele verdiği alanların başında geldiğine işaret ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizin göreve başlamasının hemen ardından ekonomimiz, kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu. Bu saldırıların etkileri ile mücadele kapsamında, ekonomimizin bağışıklık sistemini, küresel türbülanslara karşı güçlendiriyoruz. Spekülatif ve art niyetli finansal girişim konusunda önlemlerimizi alıyoruz. Katma değerli, istihdama ve ihracata dayalı üretimi önceleyen bir ekonomik işleyişi yerleştirmeye özellikle çalışıyoruz. Özel sektör için uzun vadeli, ucuz ve sürdürülebilir finansman modellerine sahip bir ekonomi hedefliyoruz" dedi.

Vatandaşların tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesini sağladıklarını belirten Erdoğan, bu sayede Haziran ayında tarihi bir rekorla 200 binden fazla ailenin ev sahibi olmasına imkan tanındığını söyledi. Erdoğan, salgın sürecinde 12,2 milyon vatandaşa 43 milyar lira, yaklaşık 1,3 milyon esnafa 30 milyar lira, 207 bin 450 firmaya da 163 milyar lira finansman tahsisi yaptıklarını kaydetti. Son iki yılda değer bazında toplam 346,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, önceki 24 ayla kıyaslandığında son iki yılda ihracatın toplamda yüzde 6,5 oranında artış gösterdiğini, aynı dönemde dış ticaret açığının yüzde 53,7 azaldığını, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,1 seviyesine çıktığını bildirdi.

'DOĞU AKDENİZ'DE BİRİLERİNİN İZNİNE TABİ DEĞİLİZ'

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini hayata geçirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019'un son günlerinde milletimizin takdirine sunduğumuz Türkiye'nin Otomobili fabrikasının temelini attık. İnşallah 2022'nin son çeyreğinde aracımız banttan inecek. Bu projeyle elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri olacağız. Ülke genelindeki şarj altyapısını 2023'e kadar yeterli seviyeye ulaştırarak, otomobilimizin her yerde kullanılabilmesini temin edeceğiz. Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz 'de kurulmaya çalışılan tuzakları tersine çevirdik. KKTC'nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat alanlarında ve kendi kıta sahanlığımızda arama ve sondaj çalışmalarına aralıksız devam edeceğiz. Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum; biz ne sismik araştırma gemilerimizde, ne sondaj gemilerimizde birilerinin iznine tabi değiliz. Biz uluslararası deniz hukuku neyi gerektiriyorsa, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa, Doğu Akdeniz'de haklarımız nelerse, bu çerçeve içerisinde bu adımları attık, bundan sonra da bu adımları atmaya devam edeceğiz. Yine bu dönemde 1443 megavat hidroelektrik, 1226 megavat rüzgar, 1547 megavat güneş, 370 megavat jeotermal enerjisi kurulu gücünü devreye aldık. Yani enerjide de artık Türkiye muhtaç olmaktan çıkmıştır ve çıkıyor" dedi.

'SURİYE'DE SÖZDE SEÇİM YAPILDI, EVLERE ŞENLİK'

Dışişlerinde 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışıyla her alanda tüm insanlığın ortak çıkarları için mücadele verdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması için hem sahada hem de masada etkin konumlarını sürdürme kararlılığını dile getirdi. Suriye'de yapılan seçim ile ilgili eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Sözde seçim, Allah aşkına böyle seçim mi olur? Nerede dünyanın 'demokrasi demokrasi' diyen ülkeleri? Hiçbirinin ağzından bir kelam çıkıyor mu? 'Siz ne yapıyorsunuz' diyen var mı? Bizim tek parti döneminde yaşandığı gibi, bunlar da aynısını yapıyor. Bakıyorsunuz demokrasi noktasında çok çok ileri olduğunu söyleyenler, bunun yanında Birleşmiş Milletlerden kalkıp da 'ne oluyorsunuz?' diyen yok. Vatandaş eli kolu mahkum, oyunu kullanıyor. Tabii şimdi bir de seçim neticesi ilan ederler evlere şenlik, yapacakları iş bu. Bütün bunlara karşı biz sesimizi yükseltmek durumundayız. O mazlumların, o mağdurların adına sesimizi yükseltmek durumundayız" diye konuştu.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı askeri iş birliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat muhtıralarını hatırlatan Erdoğan, "Bu ahdi ve meşru zeminde Libya ile iş birliğimizi geliştiriyoruz. Libya ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırası'na dayalı olarak ülkemizin Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunuyoruz. Ayrıca, bu ülke ile enerji alanındaki iş birliğimizin güçlendirmek için ilave adımlar atıyoruz. Libya'nın meşru hükümetine karşı saldırgan tavırlar içinde olan herkesi, uluslararası hukuka ve Libyalıların iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz" dedi.

'SON 7 YILDIR YAPILAN HER SALDIRI AYNI HEDEFE YÖNELİK'

Konuşmasının son bölümüne "Hep söylediğimiz gibi, bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir, icraat siyasetidir. Biz sözümüzü eserlerimizle söylüyoruz. Her platformu, milletimize hesap verme yeri olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, yapılan her işi, getirilen her hizmeti, izlenen her siyaseti, günlük hayata yansımaları itibariyle zaten bizzat yaşayarak gördüğünü belirtti. Sultan Alparslan 'ın 25 Ağustos'ta Ahlat 'tan Malazgirt 'e hareket ettiğini, kendisinin de 25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacağını ve ertesi sabah Malazgirt'e gideceğini açıklayan Erdoğan, Ahlat'ta Van Gölü 'nün kenarında Sultan Alparslan'a yakışan, çok güzel bir eserin meydana geldiğini söyledi. Türkiye'nin gerçekten çok zor ve bir o kadar da tarihi süreçlerden geçtiğini vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bilhassa son 7 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırıların, günlük siyasi sonuçlar elde etme değil, doğrudan inancımıza, tarihimize, kültürümüze, birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza, kardeşliğimize, ezanımıza, bayrağımıza, tüm kutsallarımıza yönelik amaçları olduğunun gayet iyi farkındayız. Sokakların karıştırılmasından darbe girişimlerine, terör örgütlerinin kışkırtılmasından ekonomimize kurulan tuzaklara kadar her saldırının aynı hedefe yönelik gülleler anlamı taşıdığı konusunda şüphemiz bulunmuyor. Milletimiz, vatan topraklarındaki bin yıllık tecrübesinin verdiği irfanla, bu gerçeği görmüş ve safını istiklali ve istikbalinden yana belirlemiştir. Bize düşen, milletimizin bu fedakarlığına karşı borcumuzu, içeride ve dışarıda oynanan tüm oyunları bozacak feraset, gayret ve azimle çalışarak ödemektir. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar durmadan, duraksamadan, önümüze çıkan hiçbir engel karşısında yeise düşmeden, hizmet çıtasını hep yükselterek yolumuza devam edeceğiz."