Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadıköy Halini Tuzla'ya Taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadıköy Halini Tuzla'ya Taşıyoruz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadıköy Halini Tuzla'ya taşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadıköy Halini Tuzla'ya taşıyoruz. Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:35 Kaynak: AA

Hükümet, Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Kadıköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Yakası'nın En Değerli Alanına Şehir Hastanesi Yapılacak Galatasaray, Kasımpaşa'ya Konuk Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımda Yerli Teknik Direktör Olmasını İsterim Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:45:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadıköy Halini Tuzla'ya Taşıyoruz.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]