Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadıköy Halini Tuzla'ya Taşıyoruz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadıköy Halini Tuzla'ya taşıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kadıköy
Halini Tuzla
'ya taşıyoruz. Buraya yeraltı otoparkı, hükümet konağı, 30 bin metrekarelik yeşil alan, 50 bin metrekarelik şehir meydanıyla muhteşem bir eser kazandıracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:35 Kaynak: AA
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