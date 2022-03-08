Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın muhtarlarla bir araya geldi: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yarınki ziyaretinin ardından perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda bir araya geldiği kadın muhtarlara hitap etti.

Son zamanlarda "Hastanelerde şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire." şeklinde söylentiler çıktığını aktaran Erdoğan, hatalarının olabileceğini belirtti. Şehir hastaneleri, eğitim araştırma hastanelerinin kendi iktidarları döneminde yapıldığını kaydeden Erdoğan, ülkede hastanesi olmayan il ya da ilçe bulunmadığını ifade etti.

Bu işleri bizzat takip ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Değerli kardeşlerim, samimi konuşuyorum, dost acı söyler ama gerçeği söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Soruyorum, bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Maliyeti en yüksek olan da hangi birimdir? Sağlıktır. Ama şimdi 'efendim işte az para veriyormuş.' Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Buna rağmen özel sektör çok daha büyük paralar verdiği için oralara kaçıp gidiyorlarmış. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, bunlarla beraber bu yola devam ederiz."

"Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek insani değil"

Bu konuda daha da ileri gittiğini belirten Erdoğan, "Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder ve onları da ülkemizde istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. ve şu anda asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz. Çünkü buralar boş kalmayacak. Ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, paraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin, vesayetten geri kalmışlığa, terörden darbe teşebbüslerine kadar nice badirelerin üstesinden nasıl geldiyse bugünkü sorunlarını da çözecek potansiyele, imkana ve kabiliyete sahip olduğunu bildirdi.

Dönemin SSK Genel Müdürü olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gazeteci Savaş Ay'ın bir programına konuk olduğunu anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlıyor musunuz o serum şişeleri ne durumdaydı, hastalar ne durumdaydı? ve o ufacık yavru, maalesef yanlış iğne vurulduğu için ne hale gelmişti? Bay Kemal ne demişti? İşte 'değişim lazım, şu lazım, bu lazım' ve Savaş Ay da rahmetli, 'bu sizin göreviniz, görevinizi yerine getirmiyorsunuz' demişti. Ama maalesef beyefendinin hiç umurunda değildi ama bizim umurumuzda. Biz bu işlerde yanarız, yıkılırız, onun için de biz istedik ki şehir hastaneleri ile dünyaya ders verelim. Biz istedik ki eğitim araştırma hastaneleri ile bütün şehirlerimizi çok daha farklı bir konuma getirelim. Benim vatandaşım gururla, onurla bu hastanelere gittiği zaman, dört dörtlük hastane, özellikle odaları eskisi gibi değil, şimdi banyolarıyla, her şeyiyle tertemiz, pırıl pırıl hastaneler olsun. ve bunu başardık, hala da devam ediyoruz."

"Kurumlarımız tüm gelişmeleri yakından takip ediyor"

Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmının küresel dengesizliklerden kaynaklandığını, bir kısmının da içerideki hırsların ve manipülasyonların eseri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Demokratik hukuk devleti ilkelerinden sapmadan bu yönde faaliyetler yürüten herkesten bunun hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle vatandaşlarımıza söylentilere aldırış etmemeleri, tahriklere gelmemeleri, provokasyonlara karşı daima teyakkuz halinde bulunmaları çağrısında bulunuyorum. Kurumlarımız tüm gelişmeleri yakından takip ediyor, tespitler yapıyor. Sorunun kaynağı, üretici, toptancı, perakendeci zincirinin herhangi birindeki aşırı kazanç hırsı veya tüketicilerin paniğe sevk edilmesi olabilir. Hiç fark etmez, hepsinin de gereğini yapmak boynumuzun borcudur."

İğneyi karşı tarafa batırırken çuvaldızı da kendilerine yöneltmekten geri durmadıklarını bildiren Erdoğan, "Denetiminden koordinasyonuna, cezasından teşvikine her konuda bakanlıklarımızla kurumlarımızla özel sektörümüzle sivil toplum kuruluşlarımızla yakın iş birliği halinde çalışıyoruz. Bu çerçevede yürütülen faaliyetleri, dünyadaki örnekleri takip ederek, yeni durumlara uygun uyarlamaları yaparak, etkinliği artırarak, eksikleri gidererek hızlandırmakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu konuda vatandaşlardan devletine güvenmesini, hükümetine desteğini sürdürmesini, sağduyuyu elden bırakmamasını, sabırlı olmasını istediklerini belirterek, "Dünyadaki ülkelerin önemli bir kısmının güçlü devlet yönetimi, dirayetli liderlik, sosyal barış, köhnemiş altyapı ve kırılganlığı giderek artan ekonomik işleyiş sıkıntısı içinde kıvrandığı bir süreçte ülkemizin elindeki imkanların kıymetini çok iyi bilmeli ve sahiplenmeliyiz." dedi.

Özellikle küresel finans krizi ve son 2 yıla damgasını vuran küresel sağlık krizinin bu konudaki gerçekleri tüm açıklığıyla ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, Ukrayna krizinin, güvenlik boyutunun yanında sosyal ve ekonomik etkileri ile bu gerçeği bir kez daha gösterdiğini, vicdan ve izan sahibi herkesin bu tablo içinde Türkiye'nin ne kadar farklı ve olumlu bir yerde durduğunu teslim edeceğini söyledi.

"Birbirimizi sevmek zorundayız"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben bu arada 20'yi aşkın devlet başkanı, başbakan ile Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşta görüşmeler yaptım. ve görüşmeleri hala devam ettiriyoruz. Yarın İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, öbür gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı gelecek ve bütün hepsi ile bu görüşmeleri sürdürürken Türkiye'nin durduğu yeri hatırlatması bakımından bunun ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bütün bunlara rağmen ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışan her kimse, sıfatı, konumu, mecrası ne olursa olsun art niyetlidir, başka hesaplar içindedir. Halbuki böyle dönemler, ülkelerin ve milletlerin tıpkı iki elin parmakları gibi kenetlendiği tek yumruk, tek yürek haline geldiği dönemler olmalıdır. Biz birbirimizi sevmek zorundayız. Eğer birbirimizi sevmez, birbirimizden uzak durursak bundan kim istifade eder? Düşmanlar, teröristler. Onları mı sevindireceğiz?"

Bu birliği, beraberliği, kardeşliği her şeyin üstünde ve önünde tuttuklarını ifade eden Erdoğan, aynı görüşte olan herkesle ülkenin ve milletin selameti için oturmaya, konuşmaya, uzlaşmaya, birlikte yol yürümeye hazır olduklarını belirtti.

Bunun için önce dürüstlük, samimiyet, açık yüreklilik ve açık sözlülük gerektiğini kaydeden Erdoğan, vatandaşları Allah için sevdiklerini, bulundukları makam itibarıyla bu sevgiyi paylaşmaya mecbur olduklarını söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ağzından başka sözler çıkarken karnında gezdirdiği tilkilerin kuyruklarını birbirine dolaştırmamanın hesabı içinde olanlarla böyle ulvi bir yoldaşlık yapılamaz. Her zaman söylediğimiz gibi biz milletimiz ne istiyor, milletimiz ne bekliyor, milletimiz ne diyor ona bakar, ona göre hareket ederiz. Biz bundan sonra da aynı şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Hesaplarının, birlikteliklerinin, programlarının içinde millet olmayanları ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

"Muhtarlar Daire Başkanlığı ile muhtarların meselelerinin tek elden takibi sağlanıyor"

Muhtarların Türkiye'nin son 20 yılda geçirdiği büyük demokratik ve kalkınma devriminin en yakın şahitleri olduğunu ifade eden Erdoğan, hükümetleri döneminde hayata geçirdikleri pek çok reformla muhtarların ve onlar vasıtasıyla mahallelerdeki vatandaşların da pek çok sıkıntısını çözdüklerini anlattı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Muhtarlık Bilgi Sistemi'nin giderek daha etkin kullanıldığını kaydeden Erdoğan, kurulan Muhtarlar Daire Başkanlığı ile de muhtarların meselelerinin Ankara'da en üst düzeyde ve tek elden takibinin sağlandığını aktardı.

Muhtarlardan gelen teklif üzerine 19 Ekim'i "Muhtarlar Günü" ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, muhtarların özlük haklarıyla ilgili birçok iyileştirme yaparak sorunları ortadan kaldırdıklarını, muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmamasıyla ilgili kanun değişikliğinin de yakında Meclisin takdiriyle çıkacağını bildirdi.

Muhtar maaşlarında ve haklarında yapılan iyileştirmeleri anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Muhtarlık hizmet binalarını yapılan işin mahiyetine uygun şekilde geliştirilecek projeler hazırladık. Köy konağı tarzında ve mahalli mimariye uygun şekilde yapılacak muhtarlık hizmet binalarının çoğunun yerleri belirlendi, en kısa sürede inşasına da geçilecek. Hizmet binalarının inşasında ve muhtarlık hizmet binalarının güvenlik kamerası sistemi ile donatımı projesinde, az önce İçişleri Bakanım da ifade etti, kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerlere öncelik veriyoruz. Kadın muhtarlarımızın izin, doğum ve hastalık gibi sebeplerle görevlerinin başında bulunamadığı dönemlerde ödeneklerinin kesilmemesini de temin ediyoruz. Ankara'da hazırlıkları süren muhtar konuk evini 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde hizmete açmayı planlıyoruz. Teknoloji ile muhtarlık hizmetlerini buluşturarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi eğitimlerini tamamlayarak muhtarlarımızın istifadesine açıyoruz."

AFAD'ın ayni yardımlarının vatandaşlara dağıtımında muhtarların da içinde yer alacağı bir sistem hazırladıklarını bildiren Erdoğan, Kovid-19 salgını, sel ve yangın felaketlerinde verilen mücadelede, filyasyon ekiplerinde ve vefa gruplarında yer alan muhtarlara teşekkür etti, kadın muhtarların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

(Bitti)