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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.
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