Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında "Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kriptolu telefonları dinleme özelliği olan 4 cihaz kayıp
Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:27:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti ülkemizden sileceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]