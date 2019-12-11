Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir