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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz"
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadını insan değil meta alarak gören, sırf cinsiyetinden dolayı zulmeden hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz"
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