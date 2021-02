Son dakika haber: "Kadınları siyasette vitrin malzemesi olarak görenlerin akıbeti hüsranla sonuçlanmaya mahkumdur" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadınların potansiyelini ve gücünü hakkıyla değerlendiremeyen bir siyasetin bu ülkede başarı şansı yoktur. Kadınları siyasette sadece bir vitrin malzemesi olarak görenlerin akıbeti hüsranla sonuçlanmaya mahkumdur. Bizim kadınlarımızı siyasette ve hayatın her alanında hak ettiği yere getirme mücadelemiz samimi bir mücadeledir" dedi.

AK Parti Ankara 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar her kesimden insanın tamamını kucakladığını söyleyerek, "AK Parti'nin öncü neferleri hep hanım kardeşlerimiz olmuştur. Kadın kollarımızın gayreti ve emeği sayesinde 19 yıldır siyasetin zirvesindeki yerimizi koruyoruz. Evlere girip en gencinden en yaşlısına kadar vatandaşlarımızla görüşüp onları AK Parti'ye oy vermeye ikna eden öncelikle sizlersiniz. Hep söylediğim gibi kale içeriden fethedilir. Sizler hanımları ikna ettiğinizde onlar beyleri ikna etmenin yolunu nasıl olsa bulur. Esasen bizim tarihimizde sembol kadınlar olagelmiştir. Terken Hatunları bilmeden Selçuklu'yu anlayamayız. Osmanlı Cihan Devleti'nin gerisine baktığımızda Hayme Ana'yı görürüz. Terörle mücadelede göğsünü evlatlarına siper eden nice anaların, öğretmeninden hemşiresine nice kamu görevlisi kadınımızın sergiledikleri cesaret tarihe altın harflerle yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi darbelerin karşısına aslanlar gibi dikilen kadınlarımıza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bütün bu örnekler kadınlarımızı niçin hayatın her alanıyla birlikte siyasette, ticarette, eğitimde hak ettiği yere ulaştırma mücadelesi verdiğimizi en açık şekilde anlatıyor" dedi.

"KADINLARI SİYASETTE SADECE BİR VİTRİN MALZEMESİ OLARAK GÖRENLERİN AKIBETİ HÜSRANLA SONUÇLANMAYA MAHKUMDUR"

AK Parti Kadın Kolları'nın 4 buçuk milyon üye sayısıyla diğer partilerin üye sayılarını geride bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Kadınların potansiyelini ve gücünü hakkıyla değerlendiremeyen bir siyasetin bu ülkede başarı şansı yoktur. Kadınları siyasette sadece bir vitrin malzemesi olarak görenlerin akıbeti hüsranla sonuçlanmaya mahkumdur. Bizim kadınlarımızı siyasette ve hayatın her alanında hak ettiği yere getirme mücadelemiz samimi bir mücadeledir. Türkiye'de kadına gerçek değerini veren, onu her alanda gerçek anlamda haklarıyla buluşturan siyasi hareket AK Parti'dir. Üstelik bu başarıyı çağdaşlığı, kılık kıyafeti yasaklamak, üniversite kapılarında ikna odaları kurmak, değerlerimizi küçümsemek sanan bir güruha rağmen elde ettik. Kadınlarımızın en temel haklarından biriyle ilgili bir düzenlemeye karşı kinlerini '411 el kaosa kalktı' manşetleriyle gösteren bu zihniyeti hortlatmak isteyenlere karşı daima teyakkuz halinde bulunmalıyız. Siyasette kadınların gücü ve temsili arttıkça bu tür kirli girişimlerin etki düzeyi düşecektir. Ülkemizde kadın kollarını, teşkilatının ayrılmaz bir parçası haline getiren ilk parti de AK Parti'dir. Bugün artık kadınlarımız Meclisten iş hayatına kadar her alanda eskisiyle mukayese edilemeyecek düzeyde etkindirler. Elbette henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelmedik ama bu yolu bir daha dönüşü olmamak üzere aştık. AK Parti ülkemizdeki kadınların meselelerini çözümü için gayret gösterdikçe kadınlarımız da AK Parti'yi sahiplendiler. Sizlerin nezdinde bu çabamıza aktif çalışmalarıyla ve sandıkta verdikleri oylarıyla destek olan tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖZELLİKLE MEDYA YOLUYLA DAYATILAN ÇARPIK BİREYSEL VE TOPLUMSAL İLİŞKİ BİÇİMLERİNİN HEPSİ ÖNCE AİLEYİ HEDEF ALIYOR"

AK Parti Kadın Kolları'nın en önemli görevlerinden birinin ailenin korunması olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı dünyasının aile kurumuna sahip çıkmadığı için temellerinin kökünden çatırdadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aileyi değersiz hale getiren toplumlar madde bağımlılığından şiddete ve nesillerin devamlılığının kesintiye uğramasına kadar pek çok tehditle karşı karşıyadır. Yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın gerisindeki sebeplerden biri de bu toplumların yüreğine düşen ve giderek büyüyen gelecek endişesidir. Ülke ve millet olarak bugüne kadar yaşadığımız badireleri sapasağlam atlatabilmemizde güçlü aile yapımızın büyük katkısı vardır. Giderek yoğun şekilde aile yapımızı sarsmaya yönelik yapılan saldırılara maruz kalmamızın gerisindeki sebeplerden birisi de işte budur. Özellikle medya yoluyla dayatılan çarpık bireysel ve toplumsal ilişki biçimlerinin hepsi önce aileyi hedef alıyor. Medeniyet ve toplumsal kültür kodlarımızla taban tabana zıt fikirlerin ve hayat tarzlarının sürekli yüceltilmesi, özendirilmesi, cazip gösterilmesi bilinçli bir tercihtir. Çünkü istediğiniz gibi yoğurabilmek, biçimlendirebilmek, yönlendirebilmek için bireyi ailesinden koparmanız gerekiyor. Tabuları yıkmak klişesi altında pazarlanan tüm davranış kalıpları bireyi bu kıvama getirmeyi amaçlıyor. Milletimizin üzerinde uzunca bir zamandır oynanan bu oyunun kısmen de olsa başarı kazandığını kabul etmek durumundayız" diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SİYASİ UZANTILARIYLA AÇIK, GİZLİ İTTİFAK YAPANLARI NOT EDİYORUZ"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise, terör örgütü PKK'yı lanetleyerek, "Bunlar utanmadan arlanmadan barıştan söz ediyorlar. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla açık, gizli ittifak yapanları, PKK'ya terörist diyemeyenleri, bu hain saldırıya sessiz kalanları not ettiğimizi buradan söylüyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti ile farklı paradigmaya gidildiğini ifade eden Şahin, "Giyimleri kuşamıyla kadınlarımızın ayrıştırıldığını, farklı sınıflandırılmaya tabi tutulduğunu görüyoruz. Makbul kadınlar, makbul olmayan kadınlar olarak ayrıldığını görüyoruz. Genç kızlarımızın, kadınlarımızın eğitim imkanından mahrum bırakıldığını, okul kapılarında geriye çevrildiğini biliyoruz. Kadınların kamu idaresinde görev almasının önüne setler çekildiğini görüyoruz. AK Parti iktidarıyla birlikte bütün bu setleri, bütün bu

engelleri ortadan kaldırdık" dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına değinen Şahin şunları kaydetti:

"Büyük Türkiye idealimize ancak yeni, demokratik, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile ulaşabileceğimizi çok iyi biliyoruz. İnşallah yeni anayasamızı Cumhuriyet'imizin 100. yılında 2023'te ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Yeni anayasa, mevcut anayasanın ilk 4 dört maddesini koruyan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel felsefesini alan, özgürlükleri kısıtlamayı değil teminat altına almayı kendisine gaye edinmiş öz çerçeve bir anayasa olacak. İnşallah bütün paydaşların, bütün siyasi partilerin ve bütün sivil toplum örgütlerinin fikirleri ile desteklerini alarak bu yeni anayasayı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki en önemli gündem maddesi ve en önemli sınavımız budur."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ise, "AK Parti Kadın Kolları bir okul. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan gücünü alan, siyasetin öznesidir kadınlar diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıdır AK kadınlar. AK kadınlar yeri geldiğinde ramazan sofralarında dua olmayı bilir, yeri geldiğinde mazlum coğrafyaların evlatlarının gözyaşı olmayı bilir, yeri geldiğinde yaşlı annelerin yanında yoldaş olmayı bilir, yeri geldiğinde ise ön saflarda 15 Temmuz'da gazi olmayı çok iyi bilir" diye konuştu.

