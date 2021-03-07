CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KADINLARIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KADINLARIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI

07.03.2021 19:21
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KADINLARIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI, System.String[]

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yaynınladı.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yaynınladı.

Cumhurbaşkanlığığ İletişim Başkanlığı'dan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.Erdoğan mesajında, "Aile ve toplum yapımızın temel direği olan kadınlarımızın eğitimden sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsiyorum. Ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak, hedeflerimize ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyeceğiz. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri hayata geçirdik. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızda da kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verdik. Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar tebrik ediyor, annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.


Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü, Mart, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KADINLARIN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADI - Son Dakika


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