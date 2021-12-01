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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz"

01.12.2021 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğretmenlik Meslek Kanunu) Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz

milli eğitim bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz" - Son Dakika
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