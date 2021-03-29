Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından alınan yeni kararlara ilişkin kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi destek ödemesi ile ilgili beklenen müjdeyi verdi.

"1500 LİRA NAKDİ ÖDEME YAPACAĞIZ"

Desteğe Nisan ve Mayıs aylarında başlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadesinde bulundu.



