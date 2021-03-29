Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak - Son Dakika

Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak

29.03.2021 21:29

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1500 TL'lik nakdi destek ödemesi müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, nakdi yardım yapılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından alınan yeni kararlara ilişkin kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi destek ödemesi ile ilgili beklenen müjdeyi verdi.

"1500 LİRA NAKDİ ÖDEME YAPACAĞIZ"

Desteğe Nisan ve Mayıs aylarında başlanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadesinde bulundu.


Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak
Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi ücret desteği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kafe ve lokanta çalışanlarına 1500 lira nakdi ödeme yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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