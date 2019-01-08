Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman Askerlerimiz Tarafından Söndürülen Deaş Balonu Sayesinde, Suriye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman Askerlerimiz Tarafından Söndürülen Deaş Balonu Sayesinde, Suriye...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Suriye, Politika
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