Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman Askerlerimiz Tarafından Söndürülen Deaş Balonu Sayesinde, Suriye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir"

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