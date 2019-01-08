Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman Askerlerimiz Tarafından Söndürülen Deaş Balonu Sayesinde, Suriye...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:49 Kaynak: AA
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