Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman Güvenlik Güçlerimizin Çok İnce Çalışılmış Operasyonlarıyla Tek Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışılmış operasyonlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışılmış operasyonlarıyla tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteğiyle gerçekleştiriyorlar."

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