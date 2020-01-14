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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainler,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainler, sivilleri hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman güvenlik güçlerimizin karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainler, sivilleri hedef aldı." - ANKARA
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