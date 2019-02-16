Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'a Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'a Geliyor

1 saat önce

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Şubat'ta Kahramanmaraş'a geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'a Geliyor, System.String[]
AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Şubat'ta Kahramanmaraş'a geleceğini bildirdi.

Debgici, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kahramanmaraş'ta ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Halkı Cumhurbaşkanı'na sevgi ve coşkularını göstermek adına 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Müftülük Meydanı'nda birlikte olmaya davet eden Debgici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanlık destanı yazan şehrimizin, güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı her zaman olduğu gibi bağrına basacağına inanıyorum. Mazlumların umudu olan, tüm iç ve dış baskılara rağmen dimdik duran Cumhurbaşkanımızın şehrimizi şereflendirecek olmaları tüm teşkilatlarımızda büyük heyecan oluşturdu. Kahraman bir ecdadın torunları olarak liderimizin kıymetini ve gönül coğrafyamızın bizden beklentisini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın gururunu yaşayacağız. Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, halkıyla iç içe olan Cumhurbaşkanımızı Kahramanmaraş'a yakışır şekilde ağırlayıp buradan memnun bir şekilde uğurlayacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Politika
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