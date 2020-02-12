Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Merkez Spor Kompleksi'nde vatandaşlarla bir araya gelmesinin ardından büyükşehir belediyesini ziyaret etti. Basına kapalı olarak yapılan ziyarette Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahramanmaraş'a özgü hediyeler takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Recep Tayyip Erdoğan, Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:04 Kaynak: İHA
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