Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş-Göksun yolu) Yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş-Göksun yolu) Yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediyoruz"
07.11.2020 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun açılış törenine katılarak konuşma yaptı (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu"...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş- Göksun arasındaki yolun açılış törenine katılarak konuşma yaptı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
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