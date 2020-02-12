Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları'na katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na takması ve bayrağı öpmesi Türk Bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Madalyası'nı Türk Bayrağı'na takması ve bayrağı öpmesi

Türk Bayrağının göndere çekilmesi, İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokoldeki yerini alması

Kur'an-ı Kerim tilaveti KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları na katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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