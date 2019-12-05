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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var....
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var. Bunlar da yılmadan usanmadan çok şehit vermelerine rağmen bizimle birlikte hareket ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var. Bunlar da yılmadan usanmadan çok şehit vermelerine rağmen bizimle birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
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