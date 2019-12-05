Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var....
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var.... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var....

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var. Bunlar da yılmadan usanmadan çok şehit vermelerine rağmen bizimle birlikte hareket ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı ki bir de Suriye Milli Ordusu'nun bizimle birlikte hareket edişi var. Bunlar da yılmadan usanmadan çok şehit vermelerine rağmen bizimle birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi de kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Milli Ordusu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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