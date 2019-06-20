Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde...
24 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta işte burasıdır."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:39 Kaynak: AA
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