Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar. Bizi sık sık eleştirenlerin bilerek gözden kaçırdığı nokta işte burasıdır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

TRT eski başspikeri Şener Mete, Şebnem Bursalı'ya sert tepki gösterdi!

Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız

Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: Yargı kararı İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak yayınla ilgili sert açıklama: Moderatör bütün soruları vermiş