Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkacaksın Sen Bu Ülkenin Cumhurbaşkanını İpte Sallandıracaksın, Şimdi Git...
48 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git bunun yargıda bedelini öde.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın, şimdi git bunun yargıda bedelini öde."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:26 Kaynak: AA
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