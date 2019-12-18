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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkınmış ve zengin Batılı ülkeler mülteci krizinde sınıfta kaldı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkınmış ve zengin Batılı ülkeler mülteci krizinde sınıfta kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalkınmış ve zengin Batılı ülkeler mülteci krizinde sınıfta kaldı. Zengin bazı Arap ülkeleri de aynı durumda."
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