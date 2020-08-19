Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Açılış töreni ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 17:20
Kaynak: AA
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