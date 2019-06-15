Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüştü
3 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile bir araya geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi kapsamında, Kamboçya
Başbakanı Hun Sen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan
'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerde bulunuyor.
Erdoğan, zirve çerçevesinde Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüştü.
Görüşmede, her iki ülkenin heyetleri de hazır bulundu.
ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır
Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor
Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar
Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında