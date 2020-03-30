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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:14 Kaynak: AA
Son Dakika Antalya Valisi Karaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek