Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. (4)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu