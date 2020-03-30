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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum"
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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