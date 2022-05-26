Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir."