Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan: "15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran, darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız." Erdoğan: "Salgın sürecinin hızlandırdığı yeni küresel ekonomik mimaride Türkiye'nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil, özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz." Erdoğan: "Görev değişiklikleri küresel değişimlere uygun şekilde ülkemizde de hukuk ve ekonomide köklü reformlara hazırlandığımız dönemde gerçekleşti"

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