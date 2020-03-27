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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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