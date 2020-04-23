CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KANADA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KANADA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
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24.04.2020 00:05:08. #1.13#
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