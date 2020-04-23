Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı ile görüştü
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kovid-19'a karşı küresel mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
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24.04.2020 00:05:14. #1.13#
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