Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:02 Kaynak: AA
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