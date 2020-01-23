Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi yaptı.

Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Justin Trudeau, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:10 Kaynak: AA
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