Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda görüştü - Son Dakika

Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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