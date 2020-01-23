Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. - ANKARA