Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
(İlker Turak/İHA)
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