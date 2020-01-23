Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

(İlker Turak/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Justin Trudeau, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
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