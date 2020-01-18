Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanların, bu projenin aslında ne olduğu konusunda...
6 saat önce
Tören alanından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Tören alanından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Törenine katılarak konuşma yaptı.
Son Dakika Erdoğan'ın katıldığı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak töreninde gözler İmamoğlu'nu aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı arsa çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi İYİ Parti'nin paneline damga vuran fotoğraf! 3 ismi güldüren detay ortaya çıktı Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü