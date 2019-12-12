Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul, boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul, boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul, boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir."

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul, boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul, boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal
Hastanede tavandan düşen şahıs şaşkınlık yarattı İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
20:06 İzmir kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı - Son Dakika
20:05 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
20:05 Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu - Son Dakika
20:02 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
20:02 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:14:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul, boğazı çok ciddi bir felaketten koruma projesidir." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]