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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeye millet destek verdi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeye millet destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Bu projeye millet destek verdi. Bu tartışma icraat yapanlarla onu engellemek isteyenler arasındadır. Kalkmışlar hala Montrö diyorlar. Hayata geçirmeye çalıştığımız hayırlı projelerin önünün kesilmesine izin vermeyeceğiz." - İSTANBUL
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