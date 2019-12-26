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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:17 Kaynak: AA
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