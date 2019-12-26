Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul dünya çapında bir eser olacaktır

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:17 Kaynak: AA
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