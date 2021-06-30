AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Kılıçdaroğlu ile ilgili gösterilen video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
Erdoğan: "('Katarlı öğrenciler' iddiası) Ülkemizin tüm gençlerinin, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yöneticilerinin yakalarına yapışıp, bu rezilliğin hesabını soracaklarına inanıyorum."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Böyle bir siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne geldi ne gelecek' - Son Dakika