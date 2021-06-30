Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Böyle bir siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne geldi ne gelecek" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Böyle bir siyasetçi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne geldi ne gelecek"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Kılıçdaroğlu ile ilgili gösterilen video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Kılıçdaroğlu ile ilgili gösterilen video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8) Erdoğan: "('Katarlı öğrenciler' iddiası) Ülkemizin tüm gençlerinin, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yöneticilerinin yakalarına yapışıp, bu rezilliğin hesabını soracaklarına inanıyorum."

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