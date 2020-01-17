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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul ile dünyaya mesaj veriyoruz" dedi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul ile dünyaya mesaj veriyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul ile dünyaya mesaj veriyoruz" dedi. - İSTANBUL
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