Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul ile dünyaya mesaj veriyoruz" dedi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanal İstanbul ile dünyaya mesaj veriyoruz' dedi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul ile dünyaya mesaj veriyoruz" dedi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul ile dünyaya mesaj veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul ile dünyaya mesaj veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:46 Kaynak: İHA
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