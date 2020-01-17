Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil."

Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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