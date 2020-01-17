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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil." Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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