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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:49 Kaynak: AA
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