Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız."

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İGA: Olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok