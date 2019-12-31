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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız."
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız."
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