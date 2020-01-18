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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Projenin finansmanında ve inşasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız."
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