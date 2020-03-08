CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR (1)

7 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR (1), System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı- Çatalca kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL, - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli başlıklarda önemli mesajlar verdi.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ EN YAKIN ZAMANDA İHALEYE ÇIKIYOR"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, " Türkiye'yi, ulaşım, sanayi, üretim, ticaret, sağlık, eğitimle beraber, kültür alanında da hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar durmayacağız. Hiç şüphesiz bunların başında yüz yılın projesi olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin çılgın proje dediğimiz Kanal İstanbul projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bugüne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız süreci yakından takip ediyor. Kanal İstanbul ufku dar, vizyonu dar, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Bu proje Türkiye'nin stratejik gücüne çarpan etkisi yapacaktır. İdeolojik saplantılarla hareket eden bir avuç hizmet düşmanına değil, milletimizin ne dediğine neyi istediğine bakıyoruz. Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet üretecek eserler ortaya koymak. Bunun için birileri istemese de kamu, özel sektör, vatandaş iş birliğiyle boğazın yükünü hafifletecek, şehrimizin marka değerini artıracak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Detay görüntüler


Cumhurbaşkanı, İstanbul, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:03 Kaynak: DHA
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